NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
11.03.2026 11:00:00
2 Recession-Resistant Dividend Stocks to Buy Now
It's always hard to predict whether a recession is coming. Even in the current environment marked by serious geopolitical tensions and lingering tariff-related volatility, some experts believe we will go through 2026 without experiencing a full-blown recession. However, it's also always a good idea for individual investors to hold shares of companies that can perform relatively well during economic downturns, even if there isn't one on the horizon. Let's consider two corporations that have what it takes to overcome recessions: CVS Health (NYSE: CVS) and Gilead Sciences (NASDAQ: GILD).Image source: Getty Images.CVS Health is a leading pharmacy chain with over 9,000 locations across the U.S. Beyond the number of stores it owns, CVS has been around a while and has built relationships with communities. Some people have been getting prescription medicines from the company for years. CVS Health's business might be affected in the case of a recession. The company isn't just a pharmacy; it is also a bit of a convenience store. However, its diversified healthcare business, spanning pharmacy services, primary care, and health insurance, should navigate challenging economic times better than most, allowing it to maintain decent earnings.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOW Inc When Issued
Analysen zu NOW Inc When Issued
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NOW Inc When Issued
|10,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließlich schwächer -- Wall Street sinkt -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.