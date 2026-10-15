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WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002

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15.10.2026 14:05:00

2 Revolutionary Developments That Should Change Your Investing Thesis on Ford and General Motors

When it comes to the fierce Detroit automotive rivals Ford Motor Company (NYSE: F) and General Motors (NYSE: GM), both have much to offer investors.

Ford has long been coveted by income investors for its lucrative dividend yield, which currently sits at about 5%, as well as extra dividends when cash flow exceeds expectations. General Motors has aggressively repurchased its shares, drastically reducing its shares outstanding, helping drive its stock price 173% higher over the past three years.

That said, there are two huge developments -- one positive (digital monetization) and one negative (rapid Chinese expansion) -- that investors must note in their investing thesis because they will define the future of the automakers.

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