Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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11.11.2026 10:26:00
2 Safe AI Stocks to Buy in the Next Market Crash. And No, It's Not Palantir.
Artificial intelligence (AI) has created enormous opportunities for investors. But it has also pushed many AI-related stocks to expensive valuations. That becomes a problem when the market turns. Even promising companies can suffer steep declines when investors become less willing to pay for future growth.
So, when the next market crash arrives -- and some argue that it has already begun -- where should investors look?
Two companies worth watching are Amazon (NASDAQ: AMZN) and Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL). Neither is immune to a sell-off. But both have something many AI-focused companies lack: large, established businesses that generate substantial profits and provide a foundation for their AI ambitions.
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