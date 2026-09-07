Safe Aktie
WKN DE: A40H9L / ISIN: FR001400RKU0
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07.09.2026 19:30:00
2 Safe High-Yield Energy Dividend Stocks You've Probably Never Heard Of
When many investors think of energy dividend stocks, they tend to focus on integrated energy giants like Chevron (NYSE: CVX) and ExxonMobil (NYSE: XOM). But if we dig a bit deeper, we'll find plenty of other stocks that either have higher yields or more stable business models.Today, we'll take a closer look at two of those oft-overlooked stocks: Kimbell Royalty Partners (NYSE: KRP) and The Williams Companies (NYSE: WMB). Kimbell represents a low-risk, high-yield play on rising oil and gas prices, while Williams offers investors a unique way to capitalize on the AI boom while generating steady income. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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