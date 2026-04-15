Confidence Aktie

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WKN DE: A3EFHW / ISIN: JP3306470000

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15.04.2026 13:06:00

2 Slam-Dunk ETFs You Can Buy With Confidence Using Your 2026 Tax Refund

Love it or hate it, today (April 15) is officially Tax Day! Following the passage of President Donald Trump's flagship tax and spending law, the "Big, Beautiful Bill," a variety of tax breaks have boosted the average refund in 2026 by 11% to $3,462 (as of April 3). While the smartest maneuvers with federal tax refunds are to shore up your emergency fund and pay down/off high-interest debt, investing this capital in the stock market is a genius option for those who already have these bases covered. In particular, two slam-dunk exchange-traded funds (ETFs) -- the Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO) and Schwab U.S. Dividend Equity ETF (NYSEMKT: SCHD) -- can confidently be bought by investors looking to put their tax refund to work.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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