NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
21.01.2026 05:05:00
2 Soaring Stocks I'd Buy Now With No Hesitation
The consumer space is starting to rebound, and now could be a good time to pick up some stocks in the sector as they begin to gain momentum. Let's look at two soaring stocks to buy now.Amazon's (NASDAQ: AMZN) stock has rallied nicely off last spring's lows, and the stock looks well set up for 2026. Despite tariffs and shaken consumer confidence, consumer spending remains robust, and Amazon has also been seeing strong operating leverage in its e-commerce operations.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOW Inc When Issued
Analysen zu NOW Inc When Issued
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NOW Inc When Issued
|12,30
|0,00%