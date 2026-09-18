Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
18.09.2026 21:22:01
2 Stocks to Buy as Google Starts Selling Its AI Chips
For years, Google's custom artificial intelligence (AI) chips, called tensor processing units (TPUs), could be rented through Google Cloud but not bought -- Google didn't sell them. That changed in the second quarter, when Alphabet (NASDAQ:GOOGL)(NASDAQ:GOOG) delivered TPU systems to customer data centers for the first time and began recognizing revenue from the sales.
The dollars are small so far.
Alphabet has signed only a limited number of agreements, with customers that run their own infrastructure for specialized, high-scale AI workloads. And it said the significant majority of the revenue from those deals will arrive in 2027.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
|
18.09.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
18.09.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones mittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
18.09.26
|Verluste in New York: Dow Jones zum Start leichter (finanzen.at)
|
16.09.26
|Künstliche Intelligenz in Schulen: Wie Google, Amazon und Microsoft in Europas Klassenzimmer drängen (Spiegel Online)
|
15.09.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones fällt zurück (finanzen.at)
|
15.09.26
|Zurückhaltung in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
|
14.09.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones beendet die Montagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
14.09.26
|Handel in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
|03.08.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|22.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|20.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 560,00
|0,95%
|Alphabet A (ex Google)
|303,60
|0,35%
|Alphabet C (ex Google)
|299,70
|0,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit deutlichen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen beenden Handel zum Wochenschluss uneins -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Die Wall Street beendete den Handel uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.