Berkshir a Aktie

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WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056

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21.10.2026 01:05:00

2 Stocks to Buy From the 5 That Make Up Roughly 61.5% of Berkshire Hathaway's Portfolio

Whether under Warren Buffett or now under Greg Abel, Berkshire Hathaway's (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB) stock portfolio has always operated with a concentrated approach: When the team sees a stock they really like, they load up.

Buffett has always believed that diversification is an excuse for ignorance, and while he understands that most general investors use the practice, it's not something the Oracle of Omaha has ever deployed.

Abel has no intention of departing from the concentrated approach in Berkshire's roughly $365 billion portfolio. Roughly five stocks make up 61.5% of this portfolio, as of this writing. Here are the two to buy.

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