Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
|
21.10.2026 01:05:00
2 Stocks to Buy From the 5 That Make Up Roughly 61.5% of Berkshire Hathaway's Portfolio
Whether under Warren Buffett or now under Greg Abel, Berkshire Hathaway's (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB) stock portfolio has always operated with a concentrated approach: When the team sees a stock they really like, they load up.
Buffett has always believed that diversification is an excuse for ignorance, and while he understands that most general investors use the practice, it's not something the Oracle of Omaha has ever deployed.
Abel has no intention of departing from the concentrated approach in Berkshire's roughly $365 billion portfolio. Roughly five stocks make up 61.5% of this portfolio, as of this writing. Here are the two to buy.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Berkshire Income Realty Inc 9 % Cum.Red.Pfd Shs Series -A- Called For Red 28.10.15 At USD 25.00 A Sh
Analysen zu Berkshire Income Realty Inc 9 % Cum.Red.Pfd Shs Series -A- Called For Red 28.10.15 At USD 25.00 A Sh
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX beenden Handel stärker -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls deutlich fester. An der Wall Street geht es am Mittwoch aufwärts. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.