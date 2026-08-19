CGI Group Aktie
WKN: 912483 / ISIN: CA39945C1095
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19.08.2026 05:37:01
2 Stocks to Buy That Stanley Druckenmiller Added While Exiting 5 Chip and Photonics Stocks
Stanley Druckenmiller's Duquesne Family Office filed its second-quarter 13F with the SEC on Friday, and the sell list looks like a verdict on semiconductors. Five chip and photonics companies -- Micron Technology, Intel, Broadcom, Lattice Semiconductor, and Coherent -- were in the portfolio at the end of March.By the end of June, all five were gone.But the same filing shows what he bought. Among the quarter's biggest additions were Amazon (NASDAQ:AMZN) and Alphabet (NASDAQ:GOOG)(NASDAQ:GOOGL), two of the biggest buyers of chips in the world.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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