NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
07.12.2025 11:45:00
2 Top Cryptocurrencies to Buy With $200 Right Now
Surprisingly, 2025 hasn't been a particularly good year for cryptocurrency prices. Optimism about President Donald Trump's election victory turned out to be a buy-the-rumor, sell-the-news situation, where most of the rally occurred in late 2024. A market correction happened in 2025, despite a slew of positive legislative and regulatory developments like the Genius Act, which established a regulatory framework for stablecoins, and the planned creation of a U.S. strategic Bitcoin reserve, which could boost demand.That said, the long-term outlook remains positive as the regulatory changes help push the asset class into the mainstream and attract more large institutional investors like pension funds and wealth management companies. But smaller investors can get in on the action, too. Let's discuss why Bitcoin (CRYPTO: BTC) and Solana (CRYPTO: SOL) could be excellent places to put $200 in December and beyond.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|NOW Inc When Issued
|12,00
|-0,83%
