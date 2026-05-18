Top Energy Aktie
WKN: 581523 / ISIN: CNE000000NK8
|
18.05.2026 21:30:00
2 Top Energy Growth Stocks to Buy Before It's Too Late
Energy stocks often experience cyclical swings, but the top stocks tend to be strong long-term investments because the world will continually consume more energy. But instead of sticking with the classic oil and gas stocks to profit from that trend, investors should consider buying some higher-growth plays in the solar and nuclear energy markets.Both of those growing markets should benefit from global decarbonization initiatives, making them more resilient investments than the top fossil fuel stocks. If you want to profit from that shift, you should invest in these two higher-growth energy stocks: Nextpower (NASDAQ: NXT) in the solar market and BWX (NYSE: BWXT) in the nuclear market.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Top Energy Co Ltd Shanxi (A)
Analysen zu Top Energy Co Ltd Shanxi (A)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Top Energy Co Ltd Shanxi (A)
|7,12
|1,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTrump entkräftet Sorgen vor Iran-Eskalation leicht: US-Börsen schließen uneins -- ATX letztlich etwas fester -- DAX geht mit Gewinnen in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Markt zeigte sich am Montag ohne große Impulse. Der deutsche Leitindex bewegte sich aufwärts. Die US-Indizes wiesen gemischte Tendenzen auf. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenstart schwächer.