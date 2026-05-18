Top Energy Aktie

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WKN: 581523 / ISIN: CNE000000NK8

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18.05.2026 21:30:00

2 Top Energy Growth Stocks to Buy Before It's Too Late

Energy stocks often experience cyclical swings, but the top stocks tend to be strong long-term investments because the world will continually consume more energy. But instead of sticking with the classic oil and gas stocks to profit from that trend, investors should consider buying some higher-growth plays in the solar and nuclear energy markets.Both of those growing markets should benefit from global decarbonization initiatives, making them more resilient investments than the top fossil fuel stocks. If you want to profit from that shift, you should invest in these two higher-growth energy stocks: Nextpower (NASDAQ: NXT) in the solar market and BWX (NYSE: BWXT) in the nuclear market.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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