Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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18.05.2026 16:30:00
2 Top Nasdaq Stocks to Buy Before They Soar in 2026
The market has been surging this spring, once again led by the tech-heavy Nasdaq Composite. However, that doesn't mean it's too late to join the party. There are still tech stocks out there that look ready to soar but haven't yet.Let's look at two growth stocks that could be ready to soar the rest of the year.Of the big three cloud providers, Microsoft (NASDAQ: MSFT) is the only one in the red this year, down about 15% as of this writing. However, the company has continued to hit on all cylinders, led by its cloud unit, Azure.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Nasdaq Inc
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