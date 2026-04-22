The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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22.04.2026 10:15:00
2 Ultra-High-Yield Stocks That Thrive When the Market Gets Rough
The stock market, particularly U.S. equities, has certainly been volatile. The S&P 500 index dropped sharply in March and April following the onset of the Iran war, but has recovered. The index has gained 4.1% this year (through April 17). However, the economic fallout from higher energy prices may hurt consumer spending, particularly coming on the heels of governmental economic policies like high tariffs. Before the war started, the economy was already showing certain signs of weakness, including persistently high inflation and weak job growth.That means investors may be too optimistic right now. Should the economy falter, the overall market could drop.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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