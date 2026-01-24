Biotech Holdings LtdShs Aktie
WKN DE: 925970 / ISIN: CA0909381018
|
24.01.2026 20:00:00
2 Under-the-Radar Biotech Stocks Set to Boom in 2026
The biotech sector returned to health in 2025 after years of sickly returns. A key sign of vitality was the SPDR S&P Biotech ETF (NASDAQ: IBB), which rose 27% in 2025, nearly doubling the 16% gain by the S&P 500.Lower interest rates aided the biotech bounceback, as many companies in the sector rely on a big dose of debt. Their shares also rose as the number of patent cliffs for blockbuster drugs increased, prompting pharmaceutical giants to go on a buying spree, scooping up therapies pioneered by biotechs.Shares of Halozyme Therapeutics (NASDAQ: HALO) have increased by more than 25% over the past year, while shares of Catalyst Pharmaceuticals (NASDAQ: CPRX) have risen slightly more than 3% over that time. The two mid-cap companies, after our fiscal checkup, appear to be poised for a strong 2026, albeit for different reasons.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Biotech Holdings LtdShs
Analysen zu Biotech Holdings LtdShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
