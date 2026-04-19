Biotech Holdings LtdShs Aktie
WKN DE: 925970 / ISIN: CA0909381018
|
19.04.2026 15:45:00
2 Under-the-Radar Biotech Stocks Worth Buying for the Long Term
Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ: VRTX) and Mirum Pharmaceuticals (NASDAQ: MIRM) are two biotech stocks that share the same blueprint. They are focusing on rare diseases with highly unmet medical needs and are using their successful therapies to broaden their platforms.Vertex has built its financial foundation on its dominance in cystic fibrosis (CF) therapies. Mirum is seeking to widen its platform beyond rare cholestatic liver diseases. So far this year, Vertex's shares are down more than 2% and Mirum's are up more than 20%. I believe each of these under-the-radar biotech companies is worth buying. Here are three reasons why I like each stock:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Biotech Holdings LtdShs
Analysen zu Biotech Holdings LtdShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.