2 Under-the-Radar Vanguard ETFs to Invest $1,000 in Right Now
Vanguard is one of the largest producers of exchange-traded funds (ETFs) in the world, with over 80 available. Some of its ETFs -- like the Vanguard S&P 500, Vanguard Growth ETF, and Vanguard Total Stock Market ETF -- are commonly invested in, but there are other under-the-radar Vanguard ETFs that can be great supplemental pieces in a portfolio. Let's cover two of these ETFs with unique focuses that could warrant splitting $1,000 between them.Image source: Getty Images.While some dividend ETFs prioritize companies with high dividend yields, the Vanguard Dividend Appreciation ETF (NYSEMKT: VIG) prioritizes companies that have consistently increased their annual dividend payout. To be included in VIG, a company must have raised its dividend for 10 consecutive years and not be in the top 25% highest-yielding eligible companies. The latter requirement helps you avoid yield traps. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
