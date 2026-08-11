Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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11.08.2026 15:45:00
2 Unstoppable Artificial Intelligence (AI) Stocks That Will Join Amazon in the $3 Trillion Club by 2027
The $3 trillion club got a little more crowded following second-quarter earnings. Microsoft regained its position at this level and is nearly at the $4 trillion mark. Amazon briefly entered the $3 trillion club following the strong reception of its earnings, but has since dropped below the $3 trillion threshold. By the end of 2027, I'd expect both of these two to be solidly into the $4 trillion club, but with two additional members.Which two will join them? I think it will be Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) and Broadcom (NASDAQ: AVGO). These two have a ways to go, with TSMC currently valued at $2.2 trillion and Broadcom at $2 trillion. There's enough business momentum to propel these two into the $3 trillion club by 2027, which would make them excellent investments right now.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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