NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
11.03.2026 12:15:00
2 Unstoppable Dividend King Stocks to Buy Right Now for Less Than $1,000
The S&P 500 index (SNPINDEX: ^GSPC) has a tiny 1.1% dividend yield. Coca-Cola's (NYSE: KO) yield is 2.6% and Procter & Gamble's (NYSE: PG) yield is 2.7%. The big story, however, is that Coca-Cola and P&G are both Dividend Kings, with over 50 years' worth of annual dividend increases behind each one. Here's why now could be a good time to buy one, or both, of them.Coca-Cola makes beverages, such as soda. Procter & Gamble makes consumer products such as deodorant, toilet paper, and toothpaste. You aren't going to stop buying the things these companies sell because of geopolitical conflicts or economic downturns. They are life necessities. This fact provides a very solid business foundation for both of these Dividend Kings. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOW Inc When Issued
Analysen zu NOW Inc When Issued
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NOW Inc When Issued
|10,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließlich schwächer -- Wall Street sinkt -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.