Safety Income and Growth Aktie
WKN DE: A2DTYA / ISIN: US78649D1046
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18.08.2026 20:02:24
2 Vanguard Funds to Buy and Hold for Long-Term Safety and Dividends
Investing in exchange-traded funds (ETFs) can be an effective way for investors to reduce risk and collect dividend income. There are thousands of ETFs that investors have to choose from, but many of the best ones come from Vanguard, where the fees are often minimal, and investors can get excellent diversification.For investors seeking relatively safe, quality long-term investments that can also generate a ton of dividend income, there are a couple of attractive Vanguard funds to consider: the Vanguard Utilities ETF (NYSEMKT:VPU) and the Vanguard Energy ETF (NYSEMKT:VDE). Here's why these two funds can be excellent long-term options for investors to buy and hold right now.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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