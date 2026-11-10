2 Vanguard Index Funds to Buy Now to Beat the S&P 500 in the Next Year, According to Wall Street

Wall Street's consensus forecast says the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) will advance 27% in the next year, but analysts expect greater returns in two market sectors: information technology (44%) and communication services (35%), according to FactSet Research.

That means investors can potentially beat the benchmark S&P 500 by owning two index funds: the Vanguard Information Technology ETF (NYSEMKT:VGT) and the Vanguard Communication Services ETF (NYSEMKT:VOX).

Read on to learn about these index funds.

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