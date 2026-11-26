Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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26.11.2026 06:00:02
2 Ways Anthropic's IPO Pays Off for Alphabet Investors
Anthropic (NASDAQ:ANT) recently completed the largest initial public offering (IPO) in history, raising $81.3 billion -- beating the previous record set by SpaceX by $6.3 billion in June.
Many investors were no doubt pleased with Anthropic's public debut, but individual retail investors aren't the only ones to benefit. Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG) holds nearly 14% of Anthropic's shares, making it one of the largest shareholders in the artificial intelligence (AI) company.
What's more, Alphabet has significant cloud computing and processor deals with Anthropic, further entangling the two companies' futures. Here's how Alphabet and its shareholders benefit from the recent Anthropic IPO.
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