IJJ Aktie
WKN DE: A1C7HK / ISIN: US44963Q2049
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29.04.2026 15:26:58
2 Ways to Buy Undervalued American Companies: VBR vs. IJJ
The primary differences between Vanguard Small-Cap Value ETF (NYSEMKT:VBR) and iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (NYSEMKT:IJJ) center on market-cap focus, with IJJ targeting mid-caps while VBR provides broader small-cap exposure at a lower cost.Both funds target domestic "value" stocks -- companies trading at lower price multiples than the broader market. While VBR captures small-capitalization names, IJJ focuses on the mid-cap space. Choosing between them often depends on an investor's desired exposure to specific company sizes and sensitivity to management fees.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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