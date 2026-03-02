FMC Aktie
WKN: 871138 / ISIN: US3024913036
|
02.03.2026 21:00:00
2 Words That Should Make Investors Think Twice About FMC Stock
One of the most beaten-down stocks over the past year has been FMC Corporation (NYSE: FMC), which makes insecticides, herbicides, and many other crop protection products. In the past 12 months, the stock has cratered more than 60% as tariffs and higher costs have been weighing on its business.The company also slashed its dividend last year amid the uncertainty around its future operations. There's been no shortage of risk around the stock of late. Some investors, however, may see a compelling opportunity to buy really low -- the stock hasn't been at these levels since 2008.But before you decide to take a chance on the agriculture stock, you should carefully consider what management recently said when laying out its priorities for the year ahead.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|10:17
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|08:58
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|25.02.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
