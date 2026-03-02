FMC Aktie

FMC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871138 / ISIN: US3024913036

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.03.2026 21:00:00

2 Words That Should Make Investors Think Twice About FMC Stock

One of the most beaten-down stocks over the past year has been FMC Corporation (NYSE: FMC), which makes insecticides, herbicides, and many other crop protection products. In the past 12 months, the stock has cratered more than 60% as tariffs and higher costs have been weighing on its business.The company also slashed its dividend last year amid the uncertainty around its future operations. There's been no shortage of risk around the stock of late. Some investors, however, may see a compelling opportunity to buy really low -- the stock hasn't been at these levels since 2008.But before you decide to take a chance on the agriculture stock, you should carefully consider what management recently said when laying out its priorities for the year ahead.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu FMC Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

mehr Analysen
10:17 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
08:58 Fresenius Medical Care Underperform Jefferies & Company Inc.
27.02.26 Fresenius Medical Care Equal Weight Barclays Capital
25.02.26 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
25.02.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

FMC Corp. 12,29 -0,69% FMC Corp.
Fresenius Medical Care (FMC) St. 40,05 1,73% Fresenius Medical Care (FMC) St.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:35 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: ATX schließt tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notierte am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex schloss auf rotem Terrain. An den US-Börsen ging es uneinheitlich zu. Die Märkte in Fernost beendeten den Handel am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen