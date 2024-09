20. BMW PGA Championship: „Eagles for Education“ startet durch - unter anderem dank eines Hole-in-One von Hurly Long.

+++ Eagles for Education: BMW Group spendet 1.000 £ pro Eagle an die Golf Foundation +++ Hurly Long (GER) gelingt Hole-in-One an der 5. Spielbahn +++ Niedrige Scores zum Auftakt der BMW PGA Championship +++ Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW