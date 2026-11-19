20-20 Biolabs präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,12 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,170 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 0,4 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 9,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20-20 Biolabs 0,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at