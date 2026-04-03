20-20 Biolabs verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

20-20 Biolabs hat am 31.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei 20-20 Biolabs ein EPS von -0,260 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat 20-20 Biolabs 0,5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,360 USD. Im Vorjahr waren -1,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,05 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1,75 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at