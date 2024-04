20 Jahre Bechtle in Neckarsulm

Vor 20 Jahren bezog Bechtle die Konzernzentrale am Neckarsulmer Bechtle Platz 1 mit damals 450 Bechtle Mitarbeitenden. Der neue Firmensitz umfasste anfangs 14.000 Quadratmeter Büro- und 11.450 Quadratmeter Logistikfläche. Seitdem hat sich das börsennotierte IT-Unternehmen rasant entwickelt. Aktuell arbeiten am Neckarsulmer Hauptsitz rund 2.500 Menschen. Der Bechtle Campus wurde in den zurückliegenden zwei Jahrzehnten in mehreren Bauabschnitten auf inzwischen 67.350 Quadratmeter erweitert. Dazu zählt neben dem top ausgestatteten Bürogebäude auch das hochmoderne Logistikzentrum und seit Januar 2024 ein großer Konferenzbereich mit 40 verschiedenen Räumen für Workshops, Seminare, Tagungen, Community-Meetings und Kundenevents. Weiter zum vollständigen Artikel bei Bechtle AG Zum vollständigen Artikel