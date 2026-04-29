Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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29.04.2026 18:19:00
20 Jahre Google Translate: Wird aus dem „Lebensretter“ jetzt ein Lehrmeister?
Google Translate wird 20 Jahre alt. Zum Jubiläum erweitert der Konzern den Dienst um KI-gestütztes Aussprachetraining, um Nutzern beim Sprachenlernen zu helfen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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30.04.26
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30.04.26
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30.04.26
|Google outpaces rivals as Big Tech’s AI spending plans rise to $725bn (Financial Times)