Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
|
20.11.2025 15:47:53
20 Jahre Zukunft: Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gratulieren dem BMW Group Werk Leipzig zu 20 Jahren Serienproduktion
+++ Über 6.600 BMW Arbeitsplätze geschaffen +++ Mehr als 5,6 Mrd. Euro investiert +++ Produktionsrekord für 2025 erwartet +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
