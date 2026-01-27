20 Microns informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

20 Microns hat am 24.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 4,24 INR gegenüber 3,65 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 2,15 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 0,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,15 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at