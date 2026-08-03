20 Microns legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

20 Microns hat am 31.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 5,04 INR. Im letzten Jahr hatte 20 Microns einen Gewinn von 4,78 INR je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,99 Prozent auf 2,45 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,47 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.at