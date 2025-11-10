20 Microns: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

20 Microns präsentierte in der am 07.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,92 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,65 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 2,31 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 3,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,40 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at