20 Microns: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

20 Microns hat am 22.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 4,99 INR. Im letzten Jahr hatte 20 Microns einen Gewinn von 4,31 INR je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 20 Microns im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,61 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 2,27 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 18,94 INR gegenüber 17,68 INR je Aktie im Vorjahr.

Im Vergleich zum Vorjahr hat 20 Microns in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4,54 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,54 Milliarden INR im Vergleich zu 9,12 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at