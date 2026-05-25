25.05.2026 06:31:29

20 Microns: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

20 Microns hat am 22.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 4,99 INR. Im letzten Jahr hatte 20 Microns einen Gewinn von 4,31 INR je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 20 Microns im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,61 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 2,27 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 18,94 INR gegenüber 17,68 INR je Aktie im Vorjahr.

Im Vergleich zum Vorjahr hat 20 Microns in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4,54 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,54 Milliarden INR im Vergleich zu 9,12 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

06:59 NVIDIA-Depot im Fokus: Diese US-Aktien hielt der Chipgigant im 1. Quartal 2026
24.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 21
24.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 21: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
23.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
23.05.26 KW 21: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Frieden steigt: Asiatische Börsen legen zu - Nikkei 225 erstmals über 65.000 Punkten
An den Börsen in Asien geht es zum Wochenstart aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen