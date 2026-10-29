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29.10.2026 06:31:29
20 Microns stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
20 Microns hat sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 3,87 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,92 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,38 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 2,31 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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