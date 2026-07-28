Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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28.07.2026 08:50:00
20 Stunden Xbox-Ausfall: Zeitweise liefen nicht einmal Disc-Spiele
Rund 20 Stunden lang ging bei Xbox kaum etwas. Zeitweise ließen sich auch Spiele von der Disc nicht aufrufen. Nun wurde das Problem behoben. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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