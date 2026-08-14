Pony AI Aktie
WKN DE: A40VVU / ISIN: US7329081084
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14.08.2026 12:09:00
2000 Robotaxis in fünf europäischen Städten: Pony.ai und Uber expandieren
Von Zagreb in vier weitere Städte: Pony.ai und Uber wollen ihre Robotaxi-Flotte in Europa auf mehr als 2000 Fahrzeuge ausbauen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Pony AI Inc (spons. ADRs)
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03.08.26
|Erste Schätzungen: Pony AI informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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25.05.26
|Ausblick: Pony AI zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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11.05.26
|Erste Schätzungen: Pony AI veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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25.03.26
|Ausblick: Pony AI präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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11.03.26
|Erste Schätzungen: Pony AI veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Pony AI Inc (spons. ADRs)
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|Pony AI Inc (spons. ADRs)
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Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.