2020 Bulkers gewährte Anlegern Blick in die Bücher

2020 Bulkers hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 12,27 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,58 NOK erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 80,09 Prozent auf 272,8 Millionen NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 151,5 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at