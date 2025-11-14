2020 Bulkers informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

2020 Bulkers präsentierte in der am 12.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,34 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,35 NOK erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 191,8 Millionen NOK – eine Minderung von 9,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 213,0 Millionen NOK eingefahren.

Redaktion finanzen.at