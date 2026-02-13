2020 Bulkers öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

2020 Bulkers hat am 11.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,06 NOK, nach 2,54 NOK im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 216,0 Millionen NOK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 32,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte 2020 Bulkers einen Umsatz von 163,2 Millionen NOK eingefahren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 13,40 NOK, nach 35,92 NOK im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 45,08 Prozent auf 673,93 Millionen NOK. Im Vorjahr hatte 2020 Bulkers 1,23 Milliarden NOK umgesetzt.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,21 USD und einen Umsatz von 62,79 Millionen USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at