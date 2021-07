2021 WAIC Global Day eröffnet zusammen mit dem glanzvollen Auftritt der AI Global Governance, um einen Weg zur nachhaltigen digitalen Transformation zu bauen

SHANGHAI, 10. Juli 2021/PRNewswire/ -- Die 2021 WAIC wurde am 8. Juli im Shanghai Expo Center feierlich eingeweiht. Unter dem Motto „Intelligent Connectivity, Inspirational Cities" soll die WAIC 2021 eine Konferenz-Ökologie mit mehr Menschlichkeit schaffen, bei der sich weltweit führende Experten aus Unternehmen, Universitäten und Forschungsinstituten treffen und darüber diskutieren, wie KI bei der Schaffung einer Gemeinschaft mit gemeinsamer Zukunft und global nachhaltiger Entwicklung hilft.

2021 WAIC Global Day Veranstaltung mit dem Thema „Global AI Governance" wurde heute im Shanghai Expo Center abgehalten.

Schauplatz der Veranstaltung WAIC Global Day 2021, KI-Entwicklung hilft bei der digitalen Transformation

Der WAIC Global Day 2021 wird vom Büro des WAIC-Organisationskomitees gesponsert und von der Shanghai Artificial Intelligence Industry Association organisiert. Herr Junhao Zhong, Generalsekretär der Shanghai Artificial Intelligence Association sagte: „Shanghai spielt aufgrund seiner internationalen Vision und seiner umfassenden Stärke eine wichtige Führungsrolle in der globalen KI-Entwicklung. Ab 2020 gibt es 1.149 wichtige KI-Unternehmen in Shanghai, die eine relativ vollständige Industriekette bilden. In Bezug auf die industrielle Größenordnung hatten die KI-Industrieunternehmen in Shanghai im Jahr 2020 einen Wert von etwa 224,6 Mrd. RMB, was eine durchschnittliche Wachstumsrate von 30 % von 2018-2020 bedeutet."

Darüber hinaus umfasst die Veranstaltungsreihe 2021 WAIC Global Day das 2021 International AI Cities Forum - AI Empowered Digital Government Forum, das 2021 WAIC - IJCAI Forum, die AI Global Innovation Project Roadshow, den internationalen AI-Talentaustausch und vier Übersee-Sessions.

2021 WAIC Global Innovation Project Roadshow

Die 2021 WAIC Global Innovation Project Roadshow wird vom 8. bis 9. Juli in der Halle H2 des Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center stattfinden. Die Roadshow erhielt über 150 Bewerbungen aus 13 Ländern.

Tagung in Europa

Sino-European Enterprises AI Governance Dialog Forum. Um KI in Unternehmen besser zu verstehen und konstruktive Empfehlungen zur KI-Unternehmensführung zu geben. Dr. Hans-Peter Friedrich, Vorsitzender der China-Bridge Association, Ying Chen, Generalsekretär und stellvertretender Sekretär des Parteikomitees des Chinese Institute of Electronics und Generalsekretär des China Committee of 100 of Digital Economy, nahmen an der Sitzung teil und hielten Reden per Video.

Tagung in Malaysia

Sitzung in Malaysia wurde in Kuala Lumpur, Malaysia, abgehalten. Sie konzentrierte sich darauf, wie man den Einsatz für alle machen kann, um eine bessere Zukunft zu schaffen. Die Sitzung in Malaysia wurde von der lokalen Regierung stark unterstützt.

Tagung in Nordamerika

Die Sitzung in Nordamerika wurde an der University of California, Berkeley in Berkeley, San Francisco Bay Area, Amerika unter der Leitung des WAIC Organisationskomitees Büro statt. Sie wird von der Shanghai Artificial Intelligence Association unterstützt und gemeinsam von der Berkeley Chinese Alumni International Association (BCAIA) und dem Berkeley Artificial Intelligence Research (BAIR) Lab gesponsert. Die Sitzung konzentrierte sich auf die neuesten KI-Entwicklungen und -Forschungen.

Tagung in Korea

Zum Thema „Sino-Korea AI Industrial Cooperation in the Post-epidemic Era" wurde die 2021 WAIC Session in Korea unter der Leitung des WAIC Organizing Committee Office auf der Cloud-Plattform der 2021 WAIC übertragen. Sie wird vom Shanghai Smart City Development Institute, AI Yangjae Hub und AICA Korea gesponsert und vom Shanghai Investment Promotion Service Center, Seoul Investment Center und Shanghai Artificial Intelligence Association unterstützt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1560721/image_1.jpg