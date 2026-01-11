Österreichische Post Aktie

WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4

11.01.2026 10:16:00

2025 bekam jeder Österreicher mehr als 25 Packerl von der Post

Die Österreichische Post transportierte 2025 hierzulande 232 Millionen Pakete, ein Mengenwachstum von 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Rein rechnerisch hat die Post damit jeder Österreicherin und jedem Österreicher mehr als 25 Pakete zugestellt. Insgesamt wurden mehr als eine halbe Milliarde Pakete in 13 Ländern befördert, so das teilstaatliche, börsennotierte Unternehmen. Die Post AG ist neben dem Heimatmarkt noch in Südost- und Osteuropa und der Türkei stark vertreten.

stf

ISIN AT0000APOST4 WEB http://www.post.at

Nachrichten zu Österreichische Post AG

