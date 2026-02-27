Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 852246 / ISIN: CH0012332372

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.02.2026 07:28:15

2025 war für Swiss Re ein Jahr für die Geschichtsbücher

Der Schweizer Rückversicherer schreibt für 2025 einen Gewinn von 4,8 Milliarden Dollar und kündigt ein Aktienrückkaufprogramm an. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft AG (N) (Swiss Re)

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.