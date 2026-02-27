Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN DE: 852246 / ISIN: CH0012332372
|
27.02.2026 07:28:15
2025 war für Swiss Re ein Jahr für die Geschichtsbücher
Der Schweizer Rückversicherer schreibt für 2025 einen Gewinn von 4,8 Milliarden Dollar und kündigt ein Aktienrückkaufprogramm an. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
