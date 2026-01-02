Peers Aktie
WKN DE: A2PL83 / ISIN: JP3801660006
|
02.01.2026 13:42:26
2025’s winners and laggards: STI posts best gains in years; South Korea, Vietnam outshine regional peers
The Straits Times Index turns in its strongest performance in at least four years, with a total return of 22.7% in 2025Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!