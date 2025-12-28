Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
28.12.2025 11:05:00
2026 SpaceX IPO: Investors Want to Buy a Space Stock, but They'll Get an ISP Instead
On Dec. 10, 2025, Elon Musk shook up the space world.For years -- nigh on decades -- the space CEO had insisted SpaceX would not go public because, once owned by and responsible to shareholders for maximizing profits, those shareholders might not permit Musk to sink tens of billions of dollars into a moonshot (or perhaps a Mars-shot?) project to colonize Mars.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
