United Rentals Aktie
WKN: 911443 / ISIN: US9113631090
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17.08.2026 16:54:00
2026 Stock-Split Watch: Is United Rentals on Deck?
When a stock reaches a certain price, some will worry that the buying pool becomes more limited, as retail investors may feel priced out. Often, when a stock hits $1,000 per share, that seems to be a psychological price level at which more shareholders start wondering whether a stock split is on the horizon.With the United Rentals (NYSE: URI) stock opening at $1,123.36 on Aug. 14, the world's largest equipment rental company seems like a candidate for a split.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu United Rentals Inc.
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11.08.26
|S&P 500-Titel United Rentals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in United Rentals von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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04.08.26
|S&P 500-Titel United Rentals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine United Rentals-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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28.07.26
|S&P 500-Titel United Rentals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in United Rentals von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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23.07.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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23.07.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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23.07.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.at)
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23.07.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 beginnt die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
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22.07.26
|Ausblick: United Rentals zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu United Rentals Inc.
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