WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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20.07.2026 11:47:21
2026 World Cup: What remains after football's biggest show?
A worthy world champion, a call from the US president, security concerns, and a few pleasant surprises. The 2026 World Cup is over—but what will we remember about the biggest World Cup so far?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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