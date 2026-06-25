Colas Aktie
WKN: 853381 / ISIN: FR0000121634
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25.06.2026 18:45:00
2027 Social Security COLAs May Reach a Level Not Seen in 4 Years
Retirees who collect Social Security benefits are almost certainly going to get a raise next year. While seniors see an increase in benefits most years, this is not necessarily guaranteed. In 2027, though, retirees are not only on track for a benefits bump but will likely see one of the biggest raises in four years.The raise comes courtesy of the cost-of-living adjustment (COLA), and while it may seem like good news for retirees to get much bigger checks, that's actually not necessarily the case.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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