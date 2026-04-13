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Hit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002

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13.04.2026 16:16:00

2028 Shockwave? Why 75 Years of American Prosperity Could Be About to Hit a Brick Wall.

The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC), and Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI) have tumbled lower in recent weeks, led by fears that the artificial intelligence (AI) bull market may be coming to an end.However, the way it may end might not be what most people expect. Specifically, many analysts are now concerned that the "Citrini Scenario" is becoming increasingly likely.What is the Citrini Scenario? Let's discuss that, as well as the evidence supporting it and what investors can do to prepare themselves and their portfolios.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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