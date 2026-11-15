Winners Aktie
ISIN: US97478A1060
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15.11.2026 15:51:00
21 Financial Institutions Plan to Launch a New Dollar Stablecoin in 2027. Who Will Be the Biggest Winners and Losers?
The $300 billion stablecoin industry continues to see an influx of new entrants. There are now 10 different stablecoins with market caps of $1 billion or higher, led by the two stablecoin giants Tether (CRYPTO: USDT) and USDC (CRYPTO: USDC).
The latest entrant -- and one of the most intriguing ones to date -- is known as Project Faro. It's backed by 21 different banks and financial institutions, and has already raised $270 million for a new stablecoin launch in 2027.
So what does Project Faro mean for investors, and will it affect how they invest in the rapidly growing stablecoin industry?
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