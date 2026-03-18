18.03.2026 06:31:28

21Vianet Group A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

21Vianet Group A hat am 16.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

21Vianet Group A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,010 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 379,0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 312,5 Millionen USD in den Büchern standen.

21Vianet Group A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,130 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,020 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,15 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 1,38 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

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